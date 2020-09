=== Hellas Verona ===

Marco SILVESTRI 6,5: un paio di interventi di rilievo. Conferma le ottime sensazioni lasciate dalla passata stagione.

Mert CETIN 6,5: ex "fresco" di turno, il turco dimostra di essere già pronto alla titolarità e alle grandi sfide.

EMPEREUR 6: fa buona guardia, al centro della difesa, nei 20' scarsi in cui resta in campo, prima di dover dare forfait per alcuni guai fisici.

Dal 19' Matteo Lovato 7: classe 2000, cresciuto nel Verona, arriva da prestito al Padova in Serie C senza patire minimamente il doppio salto di categoria. Entrato "a freddo" per l'infortunio di Empereur al 19', si posiziona al centro della difesa e tallona con successo un certo Pedro. E' già nato un nuovo Kumbulla?

Koray GÜNTER 6: senza fronzoli, né particolari difetti in fase di chiusura. Ottime diagonali e buoni disimpegni. Sufficienza sacrosanta.

Dal 67' Kevin Rüegg 6: il giovane svizzero subito grintoso nell'inseguire ogni avversario capitato sotto tiro. Altra grande promessa.

Davide FARAONI 6: freccia della corsia destra, lungo la quale macina chilometri instancabilmente.

Miguel VELOSO 6: gioca quasi da fermo, ma le geometrie che ha in testa giovano a tutta la squadra.

Adrien TAMEZE 7: solo un grande Mirante gli nega (deviando sulla traversa) la gioia del primo gol in Serie A. L'ex Atalanta, poi, è attivissimo a supporto della fase offensiva.

Dal 67' Antonin Barak 6: la sensazione è che impiegherà poco tempo ad assimilare gli schemi del più che mai esigente Ivan Juric.

Federico DIMARCO 7: sfortunatissimo, all'82', quando colpisce sia traversa che palo dopo il tiro perfettamente estratto dal cilindro com Mirante fuori dai pali. Inoltre, lungo la sinistra, non sbaglia una giocata.

Andrea DANZI 6: altro prodotto del settore giovanile scaligero, sulla trequarti si presenta in maniera decisamente propositiva. Peccato per il finale di match, in cui accusa uno stiramento ai flessori a sostituzioni già ultimate.

Lubomir TUPTA 5: al rientro dal prestito al Wisla Cracovia e con un po' di defezioni in rosa, Juric gli concede un'occasione d'oro da titolare. E lo slovacco la spreca completamente: pooco, pochissimo pressing e una grossa chance sciupata al 29'.

Dal 46' Mattia Zaccagni 6: decisamente più effervescente del compagno sostituito. Al suo ingresso in campo, il Verona diventa insidioso e imprevedibile.

Samuel DI CARMINE 6: si sacrifica molto per tenere su la squadra e in fase di pressing.

Dal 79' Ivan Ilic: sv.

Mister Ivan JURIC (squalificato, in panchina Matteo Paro) 6,5: nonostante il suo posto in tribuna per squalifica, urla così tanto da riuscire a dare comunque indicazioni ai propri giocatori, approfittando del "Bentegodi" semideserto. Nonostante le assenze e i tanti cambiamenti all'undici titolare, manda nuovamente in campo una squadra con tantissime motivazioni.

=== Roma ===

Antonio MIRANTE 6,5: straordinario il suo intervento che, a fine primo tempo, manda sulla traversa un tiro a botta sicura di Tamèze. In un paio di circostanze, tuttavia, viene sorpreso fuori dai pali.

Gianluca MANCINI 6,5: grande ordine in difesa, controlla l'esperto Di Carmine senza patemi.

Bryan CRISTANTE 6: prestazione dignitosa al centro della difesa in cui, tuttavia, deve ancora ambientarsi totalmente.

Roger IBAÑEZ 5,5: si fa cogliere più volte impreparato dallo spumegguate Tamèze.

Rick KARSDORP 6,5: fino a pochi giorni fa era con le valigie in mano diretto prima all'Atalanta e poi Genoa. Poi, invece, eccolo titolare a tirare la carretta con grande generosità lungo la destra, in cui tira fuori una prestazione ricca di spunti.

Dal 73' Davide Santon 6: partecipa con sforzo al forcing giallorosso nel finale di partita.

Amadou DIAWARA 6: tanti palloni recuperati anche se, in fase di impostazione (non proprio il suo mestiere), palesa poca brillantezza.

Dall'89' Gonzalo Villar: sv.

Jordan VERETOUT 6,5: duetta con profitto sia con Spinazzola che con Pellegrini, provando più volte anche la conclusione nello specchio. Promosso.

Leonardo SPINAZZOLA 7,5: imprendibile lungo la fascia sinistra, da cui confeziona tantissime palle gol tra un dribbling ubriacante e l'altro. Chissà se ci fosse stato un vero numero 9 al centro dell'attacco, come sarebbe finita? Uno come Edin Dzeko, per intendersi...

PEDRO 6: vive di fiammate e belle giocate. La sensazione, però, ovviamente dato il curriculum vitae, è che abbia ben di più in serbo nel suo bagaglio tecnico.

Lorenzo PELLEGRINI 6,5: dribbling e imbeccate su tutta la trequarti campo. Prova decisamente positiva: dà tutto quello che ha.

Dal 79' Justin Kluivert: sv.

Henrikh MKHITARYAN 5,5: vede poco la porta. Il ruolo da "falso nueve" non gli dona particolarmente. Decisamente meglio quando agisce da trequartista.

Mister Paulo FONSECA 6: "costretto" a tenere in panchina Dzeko per esigenze di mercato. Che quando non chiude prima dell'inizio del campionato, può risultare davvero un impiccio. La sua Roma, col bomber bosniaco in campo, avrebbe potuto certamente ambire ai tre punti.

