Marco SILVESTRI 6,5: rimarchevole la sua uscita, nel primo tempo, sul colpo di testa di Rodrigo Becão. Un'ottima scelta di tempo che permette di deviare la palla quel tanto che basta per indirizzarla sulla traversa.

Mert CETIN 6,5: puntuale, come contro la Roma, ad ogni intervento. Si vede anche, qualche volta, in proiezione offensiva.

Matteo LOVATO 6: meno brillante rispetto all'esordio "a freddo", in sostituzione di Empereur, nella sfida contro la Roma, ma la difesa scaligera resta immacolata. Rischia qualcosa in un intervento in area su Okaka, nel corso del primo tempo.