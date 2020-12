Il gol lampo di Rafael Leao messo a segno domenica al Mapei Stadium in Sassuolo-Milan dopo 6"76 era irregolare. Come confermano le immagini di Sky Sport, il 21enne attaccante portoghese aveva un piede al di là della linea di metà campo al momento del calcio d'inizio. Una premessa è assolutamente doverosa: si tratta di un'infrazione davvero minima e marginale, di quelle per intenderci che si vedono tutti i giorni su un qualsiasi campo di calcio. Difficilmente, infatti, il tocco al pallone che dà il via a una partita viene eseguito rispettando alla lettera il regolamento che, alla regola 8, stabilisce che "per ogni calcio d'inizio tutti i calciatori, eccetto colui che lo esegue, devono essere nella propria metà del terreno di gioco".