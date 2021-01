Paolo Dal Pino ha ufficialmente accettato la carica di presidente della Lega Serie A. Il 58enne manager milanese, che è stato rieletto giovedì scorso al termine di un'assemblea piuttosto concitata, si era infatti preso qualche giorno di tempo per decidere se accettare l'incarico. In una lettera inviata ai 20 presidenti dei club del massimo campionato, Dal Pino ha tracciato la rotta indicando l'obiettivo più importante del suo mandato: " Sono onorato dalla responsabilità e dal ruolo di garanzia che mi avete attribuito e apprezzo che la grande maggioranza dei club supporti i progetti di rilancio e le riforme su cui abbiamo intensamente lavorato nel 2020. Con unità e volontà riusciremo a rilanciare il nostro calcio e la Serie A su scala globale ".

Dal Pino viene riconfermato al vertice della Lega Serie A all'inizio di una settimana molto importante e ricca di appuntamenti cruciali in agenda. Tra mercoledì e giovedì, infatti, sono in programma due assemblee nel corso delle quali si procederà, tra l'altro, all'apertura delle buste con le offerte per i diritti televisivi per il prossimo triennio.