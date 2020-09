Dopo il 2-0 di San Siro al Bologna, il Milan concede il bis allo "Scida" di Crotone. In un match sferzato dal vento forte, decidono un rigore trasformato da Kessié a fine primo tempo e da Brahim Diaz a inizio ripresa. La nota amara è stata l'infortunio al gomito (probabile una lussazione) per Ante Rebic, che cade male dopo uno scontro con Golemic. Il serbo si era distinto per aver ottenuto il penalty che aveva stappato il match.