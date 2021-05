Match imprevedibile al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con i nerazzurri in 10 dal 24' per un fallo da ultimo uomo di Gollini. A sbloccarla è Robin Gosens al 33', con Berardi che pareggia al 51' su calcio di rigore. Episodio decisivo al 76', con Pairetto che espelle Marlon e concede un rigore all'Atalanta, poi malamente sprecato da Luis Muriel. In virtù di questo pareggio la Dea vola a quota 69 punti, laureando l'Inter Campione d'Italia.

Cristian Romero e Domenico Berardi - Sassuolo-Atalanta Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

Serie A Atalanta, quanti affari con le big italiane IERI A 09:18

SASSUOLO (4-3-3) - Consigli; Muldur (dall'89' Toljan), Chiriches (dal 46' Ferrari), Marlon, Kyriakopoulos; Obiang (dal 65' Bourabia), Locatelli; Berardi, Traoré (dal 78' Ayhan), Boga; Defrel (dal 46' Raspadori).

ATALANTA (3-4-2-1)- Gollini (dal 25' Sportiello); Toloi (dal 78' Palomino), Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata (dal 65' Muriel).

GOL: Gosens (A), Berardi (S)

ASSIST: Malinovskyi (A)

NOTE - AMMONITI: Marlon (S), Locatelli (S), Obiang (S), Chiriches (S), ESPULSI: Gollini (A), Traorè (S)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

10' MALINOVSKYI VA IN PORTA! Sinistro velenoso dell'ucraino che costringe Consigli ad allungarsi e a togliere la sfera da sotto la traversa.

23' ESPULSO GOLLINI, INCREDIBILE! Lancio di 40 metri di Kyriakopoulos per Boga che controlla al volo, scarta Gollini e va giù sulla trequarti.

33' GOSENS, GOL SPETTACOLARE! 0-1! Triangolo con Malinovskyi, cucchiaio dell'ucraino ed inserimento perfetto del tedesco che al volo la piazza all'angolino. Gran gol!

45' GOL ANNULLATO ALL'ATALANTA, con Zapata che aveva appoggiato a porta vuota un cross di Malinovskyi. C'era però fuorigioco di Hateboer all'inizio dell'azione.

Robin Gosens - Sassuolo-Atalanta Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

50' RIGORE PER IL SASSUOLO! Inserimento di Traorè e lieve spallata di Toloi che lo mette giù. Altro episodio molto dubbio.

51' BERARDI, NON SBAGLIA! 1-1! Rigore perfetto dell'azzurro, che spiazza Sportiello e la mette all'angolino.

67' ANNULLATO UN GOL AL SASSUOLO! Locatelli aveva appoggiato da due passi dopo un grandissimo inserimento di Raspadori, partito in off-side.

76' RIGORE PER L'ATALANTA! ESPULSO MARLON! Si è addormentato il brasiliano con Muriel che l'ha aggirato e si è fatto mettere giù. Secondo giallo e di nuovo 10 contro 10.

77' SBAGLIA MURIEL, PAZZESCO! Rigore centrale del colombiano con Consigli che resta in piedi e para clamorosamente.

IL MIGLIORE

Ruslan MALINOVSKYI: In questo momento forse il giocatore più in forma dell'intera Serie A, danza sul pallone per 90', creando guai per la difesa avversaria con il suo sinistro micidiale. Splendido l'assit per l'1-0 di Gosens.

Il fallo da espulsione di Gollini su Boga - Sassuolo-Atalanta Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

IL PEGGIORE

Pierluigi GOLLINI: Molto sfortunato in occasione dell'espulsione nel trovare un Boga così abile nell'aggancio volante, ma il suo intervento è troppo ingenuo e costa carissimo ai suoi.

IL MOMENTO SOCIAL

Conte: "C'è tanta voglia di far festa, percorso straordinario"

Serie A Sassuolo-Atalanta: probabili formazioni e statistiche 30/04/2021 A 08:02