Match tra squadre senza esigenze di classifica quello della Dacia Arena, con l'Udinese che passa al 23' con un tocco delizioso di Rodrigo De Paul ma viene poi ripresa all'82' dal calcio di rigore perfetto di Riccardo Orsolini, dopo un intervento maldestro di Musso ai danni di Palacio. In virtù di questo pareggio entrambe le squadre salgono a quota 40 punti, rimandando l'appuntamento con la salvezza aritmetica.

Orsolini esulta in Udinese-Bologna Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

Serie A Udinese-Bologna: probabili formazioni e statistiche IERI A 09:07

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao (dal 41' De Maio), Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan (dall'80' Forestieri), Larsen; Pereyra; Okaka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks (dall'80' Poli); Schouten (dal 60' Svanberg), Soriano; Skov Olsen (dal 60' Orsolini), Vignato (dall'81' Juwara), Barrow (dal 60' Sansone); Palacio.

GOL: De Paul (U), Orsolini (B)

ASSIST:

NOTE - AMMONITI: Schouten (B), Walace (U)

La partita in momenti chiave

23' DE PAULL, 1-0 UDINESE! L'argentino recupera un pallone sulla trequarti, si invola verso l'area, salta due uomini e con un tocco perfetto di esterno spiazza Skorupski e porta in vantaggio i suoi. Che lampo!

30' SKORUPSKI PROVVIDENZIALE! Uscita perfetta del portiere ospite che anticipa Molina, lanciato a centro area dal solito De Paul.

45' MUSSO, PAZZESCO! Intervento mostruoso dell'argentino che salva su un tiro da fuori di Soriano e poi è bravissimo ad immolarsi sul tiro di ribattuta di Palacio, che da due passi non trova il gol.

De Paul esulta in Udinese-Bologna, Serie A Credit Foto Getty Images

70' NON CI ARRIVA NUOVAMENTE SOUMAORO! Punizione di Orsolini dalla trequarti, spizzata di Palacio e pallone che scappa sul secondo palo senza che nessuno riesca a deviare a porta vuota.

81' RIGORE PER L'UDINESE! Palacio lanciato in profondità e steso da Musso, beffato dalla finta dell'argentino.

82' ORSOLINI! 1-1 BOLOGNA! Rigore potente che piega le mani di Musso, bravo ad indovinare l'angolo.

IL MIGLIORE

Rodrigo DE PAUL: Illumina il match con una giocata pazzesca con cui porta avanti i suoi e poi continua ad impensierire la difesa ospite con le sue continue accelerazioni. Come di consueto, grandissima qualità abbinata a tanta quantità. Indispensabile.

IL PEGGIORE

Nahuel MOLINA: Impreciso in tutte le sortite offensive e distratto in occasione del lancio per Palacio che porta poi al gol del pari. Dopo tante buone prestazioni una giornata no, da dimenticare in fretta.

IL MOMENTO SOCIAL

Inter, sei pronta per Mourinho vs Conte? Amici mai

Calciomercato 2020-2021 De Paul a pranzo da Zanetti: i tifosi dell'Inter sognano il colpo IERI A 15:59