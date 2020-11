Verona e Benevento danno vita a un match frizzante, intenso, dai ritmi altissimi. Un bel monday night in cui a fare festa è il Verona grazie alla doppietta di un super Barak, ma il Benevento recrimina per un rigore non assegnato dopo contatto tra Carpari e Tameze sul punteggio di 2-1 da cui nascono le proteste dell'attaccante ospite, con conseguente espulsione. Ma a prendersi la scena è soprattutto Barak, che apre il match nel primo tempo e riporta avanti i suoi nella ripresa dopo il pareggio di Lapadula con un esterno sinistro sotto l'incrocio da vedere e rivedere. Episodio che, insieme al rosso a Caprari, indirizza la sfida: Lazovic chiude il match. Gli uomini di Juric volano a quota undici punti, Inzaghi si deve accontentare di un'altra buona prestazione che però non smuove la classifica.