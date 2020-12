Lo scorso 25 Novembre ci ha lasciati per sempre Diego Armando Maradona. La morte della leggenda argentina ha ovviamente scosso tutto il mondo e soprattutto Napoli e i napoletani. Sono stati tanti gli omaggi in questi giorni al Pibe de Oro come per esempio la maglia stile argentina della squadra azzurra, solo per citare una delle tante iniziative del club e della città del Vesuvio.