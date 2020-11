Prima del big-match di domenica sera tra Napoli e Roma, posticipo valido per la nona giornata di Serie A, la bandiera giallorossa Bruno Conti rende omaggio a Diego Armando Maradona, circondato dall'affetto dei tifosi partenopei. Lacrime di dolore per Conti, in ginocchio per una preghiera rivolta al Pibe de Oro ai Quartieri Spagnoli. Bruno Conti è arrivato con una corona di fiori dove c’era disegnato un gigantesco numero 10, ha deposto i fiori davanti all’immagine di Diego e si è inginocchiato a pregare per la scomparsa della leggenda argentina. Il Napoli, nel match contro i giallorossi, indosserà una divisa in stile Argentina nel ricordo del Pibe de Oro.