Il 25 novembre 2020 sarà da oggi in poi ricordato per sempre come un giorno triste per il mondo del calcio, il giorno in cui Diego Armando Maradona ha lasciato questa terra. La morte del Pibe de Oro, che aveva 60 anni ed era reduce da un delicato intervento chirurgico al cervello, ha scosso tutto il mondo, che ha voluto omaggiarlo dedicandogli tributi di ogni tipo. Non fa eccezione la stampa e numerose sono le prime pagine, su tutto il pianeta, ad onorare un calciatore dal talento senza tempo.