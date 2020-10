Calcio

Maradona, il trucco che permise al Napoli di ingaggiarlo

Il presidente del Napoli Corrado Ferlaino consegnò in extremis la busta del contratto di Maradona in Lega a Milano nell'estate del 1984. Peccato che non ci fosse alcunché all'interno, visto che il contratto lo fece firmare al "Pibe de Oro" in un secondo momento. La storia del raggiro del secolo per portare a Napoli il fenomeno argentino, che oggi compie 60 anni.

00:01:02, 262 Visualizzazioni, un' ora fa