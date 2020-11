La morte di Diego Armando Maradona ha avuto un impatto incredibile in tutto il mondo, calcistico e non. Per una giornata la situazione in cui versa il pianeta a causa del coronavirus è passata in secondo piano e tutti si lasciano andare al cordoglio e ai ricordi.

Purtroppo, però, trova spazio anche qualche polemica, perché se da un lato è indubbio che le condizioni di salute del Pibe de Oro fossero critiche, dall’altro c’è chi punta il dito contro chi non l’avrebbe curato in maniera adeguata, soprattutto per quanto riguarda il decorso postoperatorio.

Il Secolo XIX riporta infatti l’intervista a Telefé di Alfredo Cahe, storico medico personale del Diez argentino, che si scaglia contro la struttura. L’autopsia infatti ha accertato la morte per “edema polmonare acuto e insufficienza cardiaca acuta, in un paziente con cardiomiopatia dilatativa”, patologie aggravate dall’intervento alla testa subito poco tempo fa.

Diego non è stato curato come si sarebbe dovuto fare

Non solo Diego avrebbe dovuto restare nella clinica dove era stato operato - ha proseguito - in un’area atrezzata e con il giusto sostegno medico e non nella casa dove è morto. Serviva un’assistenza simile a quella che era a sua disposizione quando lo portammo a Cuba”. In mezzo alla polemica anche l’assistenza domestica, che avrebbe dovuto prevedere, per le condizioni di Diego, la presenza di un medico 24 ore su 24, ma a quanto pare non è stato così.

A suscitare la rabbia contro la Clinica Olivos anche le modalità dell’intervento per l’edema cerebrale: “L'esame cardiovascolare non è stato realizzato in forma completa - ha spiegato - Diego non ha avuto la necessaria protezione. Non ho capito perché c’è stata tanta urgenza di operarlo. Mi sono rimasti molti dubbi. Non c'era bisogno di realizzare l'intervento chirurgico così in fretta”.

Infine, una notazione sulle condizioni mentali dell’ex attaccante, già oggetto di cronaca quando, al suo ingresso in ospedale, si era anche parlato di problemi di natura emotiva. “Diego era molto triste - ha raccontato - e il suo psicologo mi ha chiamato per dirmi che il morale dell'ex calciatore era a terra. Una donna vicina a lui mi ha riferito che si sentiva profondamente angustiato, depresso, e che sosteneva che non gli restava nulla da fare nella vita”.

Un quadro dunque disperato degli ultimi giorni del grandissimo campione argentino, ma che difficilmente darà adito un seguito visto che la famiglia ha disposto che i funerali vengano eseguiti già nella giornata di giovedì, come a voler chiudere alla svelta un capitolo doloroso di una storia straordinaria (seppur a tratti drammatica).

