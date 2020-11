Calcio

Maradona spiegato dai campioni: perché era il Dio del Calcio

Per tutti i campioni e i fuoriclasse che lo hanno sfidato o si sono ispirati a lui, Diego Armando Maradona è stato il più grande di tutti. Da Cristiano Ronaldo a Totti, da Del Piero a Baggio, passando per i suoi avversari come Gullit e Matthaeus. Campione tra i campioni di ogni epoca. Ecco come ricordano il Pibe de Oro, scomparso mercoledì all'età di 60 anni.

00:02:14, 1232 Visualizzazioni, 11 ore fa