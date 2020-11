Il suo posto in prima linea nella lotta al razzismo, l'accoglienza e il senso di appartenenza fin da subito provato indossando la maglia della Juventus, il significato e gli stimoli che porta l'avere al proprio fianco campioni indiscussi come Buffon e Ronaldo. Weston McKennie si racconta a Sport Illustrated parlando di tutto questo, dei suoi primi mesi in italia e dell'ambiente familiare trovato in casa Juventus:

"Al momento di conoscere i giocatori della Juventus mi sono detto: ok, sono delle leggende viventi, ma io devo essere me stesso, non posso tradire la mia indole che è quella di un ragazzo sempre molto diretto e un po’ guascone. E così ho fatto. Ho iniziato a scherzare con Ronaldo, parlandogli senza particolare deferenza anche se lui è un mio idolo".

Serie A Juventus: McKennie guarito dal Covid. CR7 unico positivo 23/10/2020 A 20:35

CR7 l'idolo di sempre, Buffon il fratello maggiore nonché vicino di armadietto:

"Cristiano è una persona simpatica, alla mano, che ti fa sempre sentire parte della squadra. Mi piace vedere come si allena: in palestra o in campo, che sia un allenamento atletico o un’esercitazione di tiri, dà sempre il cento per cento. È incredibile quanto mette nel suo lavoro. E poi, come Buffon, dopo l’allenamento chiacchiera sempre, mettendo a proprio agio chiunque".

In prima linea nella lotta al razzismo

Ma non è solo il McKennie giocatore, quello che emerge dall'intervista rilasciata a Sport Illustrated: lo statunitense, infatti, si è da sempre schierato in prima linea nella lotta contro il razzismo, aderendo al Black Lives Matter e portando così avanti quella che lui stesso definisce una vera e propria missione. Il 22enne americano, d'altronde, conosce bene questa piaga avendola provata sulla propria pelle ai tempi dello Schalke:

"Mi avevano sostituito e stavo sedendomi in panchina quando ho sentito un uomo dietro la recinzione gridarmi << scimmia di m... >> e fare versi gutturali. Era la prima volta che mi capitava in modo così diretto. Sono rimasto bloccato per un attimo, perché ho sempre pensato che non bisogna mai scendere al livello di persone che possono comportarsi così. Ho provato a non prestarci attenzione, ma era la prima volta che mi capitava una cosa del genere e mi è apparso così surreale che quasi non me ne riuscivo a capacitare"..

Da subito, anche la Juventus ci ha tenuto a mostrarsi al fianco del proprio giocatore in questa battaglia sociale: "Sempre con te..." è stata la risposta via social del club al video condiviso dallo stesso McKennie sul proprio profilo twitter. Poi, il giorno dopo la firma con i bianconeri, il direttore della comunicazione gli ha regalato un libro di Nelson Mandela:

"E' stato un piccolo gesto, ma per me ha avuto un enorme valore. Il libro parlava del suo movimento e così il membro del club mi ha voluto rassicurare: <<Voglio che tu prenda questo come segno del nostro impegno al tuo fianco, siamo con te e ti supportiamo. Non sei solo in questa battaglia...>>".

Siamo con te e ti supportiamo. Non sei solo in questa battaglia...

Da McClain a George Floyd: Naomi Osaka paladina del Black Lives Matter

Serie A Fantacalcio: da McKennie a Bartolomei, 10 nomi da segnarsi in vista dell’asta 16/09/2020 A 19:59