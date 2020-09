Calcio

Mihajlovic ai giornalisti: "Venite a San Siro? Portatevi il megafono..."

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, subito scoppiettante nella prima conferenza stampa della vigilia del campionato di Serie A 2020-21: "1000 persone allo stadio però a Rimini in spiaggia si può stare tutti ammassati... e per fortuna che c'è qualche politico che ha lottato per avere almeno mille persone".

