Calcio

Mihajlovic furioso contro i troppi cartellini: "Bologna non ha Couto, Stam o Montero..."

SERIE A - Sinisa Mihajlovic dopo il pareggio in rimonta subito contro l'Udinese sbotta contro l'arbitraggio e l'ennesima partita con troppi cartellini: "Siamo la squadra più ammonita d'Europa ed abbiamo solo ragazzini non difensori come Montero, Couto, Stam o Mihajlovic. Giochiamo a calcio non a dare calci eppure gli arbitri con noi sono fin troppo rigidi e non va bene...".

