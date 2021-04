Calcio

Mihajlovic prima di Roma-Bologna: "Ho fatto la makumba a Spinazzola, mi spiace ma..."

SERIE A - Sinisa Mihajlovic alla vigilia della sfida con la Roma racconta come ha portato sfortuna a Spinazzola giovedì scorso: "Mentre guardavo la partita guardavo Spinazzola e pensavo a chi mettergli contro, come l'ho pensato si è fatto male. Mi dispiace per lui, ma dall'altra parte ho dormito meglio non ve lo nascondo...".

