Calcio

Mihajlovic: "Ritiro interrotto, i ragazzi hanno fatto un patto morale per rispetto della maglia"

SERIE A - "I giocatori hanno fatto un patto morale, hanno promesso che non sbaglieranno più l'atteggiamento come con la Roma e rispetteranno sempre la maglia: per questo ho interrotto il ritiro". Mihajlovic spiega le ragioni del via libera alla squadra a tornare alle proprie case, col ritiro che sarebbe dovuto durare fino a Natale ed è invece già finito.

00:02:00, 7 Visualizzazioni, 22 minuti fa