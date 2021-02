Calcio

Mihajlovic: "Sarò a Sanremo con Ibrahimovic, non so che schifo sarà"

L'allenatore del Bologna in conferenza stampa: "Ho sentito Amadeus. Sarà divertente, ma per fortuna non c'è il pubblico...Due cose nella vita non so fare: cantare e ballare. Non so che schifo sarà".

00:01:10, 0 Visualizzazioni, 7 minuti fa