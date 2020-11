Senza filtri, come sempre. Nella lunga intervista con il Corriere della Sera , Sinisa Mihajlovic, in vista dell'uscita del suo libro "La partita della vita" da oggi in libreria e in edicola, parla senza alcun tipo di remora della malattia che lo ha colpito e, soprattutto, della sua vita.

"Ammalarsi non è una colpa, succede e basta. La verità è che non sono un eroe e neppure Superman. Parlavo così perché avevo paura. Chi non ce la fa, non è un perdente. Non è una sconfitta, è una maledetta malattia. Adesso mi godo ogni momento, prima non lo facevo e davo tutto per scontato. La malattia mi ha reso un uomo migliore".