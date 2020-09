La notizia dei 14 casi positivi (tra 11 calciatori e 3 membri dello staff) nel Genoa ha avuto delle reazioni immediati nell’ambiente. Oltre alle preoccupazioni del Napoli che si è confrontato con la compagine genovese nell’ultima sfida di campionato al San Paolo, anche gli altri club si chiedono cosa accadrà. Allo stato attuale delle cose non c’è un regolamento chiaro in una situazione del genere, contrariamente all’Uefa che prevede un tetto di 13 calciatori contagiati per portare al rinvio e non alla sconfitta a tavolino in un match europeo.