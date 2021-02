Calcio

Mihajlovic: "VAR in Champions? Non c'è malafede dietro ad errori"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna dà la sua visione degli errori clamorosi subite dalle formazioni italiane impegnate in Champions League: "I designatori (Rizzoli e Rosetti) sono tutti e due italiani, forse non vogliono essere favorevoli alle squadre italiane. Non è malafede, fa parte del calcio anche se dispiace perché ci sono errori ripetuti e ti viene un po' di rabbia".

00:02:15, 16 Visualizzazioni, un' ora fa