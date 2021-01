L'avventura bis di Zlatan Ibrahimovic al Milan, scommessa stravinta a prescindere da come si concluderà la stagione dei rossoneri, continua a essere costellata da grandi traguardi e impreziosita da grandi numeri. Sabato contro l'Atalanta a San Siro, nel match che chiuderà il girone d'andata e che potrebbe assegnare alla squadra di Pioli il titolo di campione d'inverno, il 39enne svedese raggiungerà la quota di 600 presenze in carriera in campionato (playoff esclusi). Una cifra tonda alla quale Ibra si presenta in condizioni psicologiche ideali: "Questi giovani mi stanno motivando, mi sfidano a chi corre di più e io non mollo", ha detto sorridente subito dopo il fischio finale di Cagliari-Milan lo scorso lunedì alla Sardegna Arena.

Ibrahimovic realizza il 2-0 - Cagliari-Milan - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Serie A Ibra: "Mandzukic? Adesso faremo paura in due" 18/01/2021 A 23:07

Milan-Atalanta, una partita simbolica

La cifra tonda arriva in una partita molto significativa per il Milan e per lo stesso Ibrahimovic. Fu proprio dopo lo storico 0-5 incassato a Bergamo il 22 dicembre 2019 che la dirigenza rossonera si convinse che era arrivato il momento di richiamare a Milanello lo svedese per ridare forza e convinzione a una squadra che si era smarrita. I risultati, poco più di un anno dopo, sono sotto gli occhi di tutti.

Di seguito i dati Opta relativi al dettaglio delle presenze di Ibrahimovic in carriera in tutti i campionati a cui ha partecipato (sono esclusi i playoff con i Los Angeles Galaxy) divisi per anno solare.

Anno solare Presenze 1999 6 2000 26 2001 21 2002 25 2003 24 2004 28 2005 35 2006 34 2007 27 2008 28 2009 31 2010 32 2011 26 2012 35 2013 36 2014 26 2015 27 2016 35 2017 15 2018 27 2019 29 2020 24 2021 2 Totale 599

Zlatan Ibrahimovic Credit Foto Getty Images

E sempre per quanto riguarda il conto delle presenze, la trasferta vittoriosa di Cagliari di lunedì scorso ha consentito a Ibrahimovic di raggiungere quota 118 presenze in gare ufficiali con il Milan. Quella rossonera è diventata di conseguenza la squadra italiana con la quale lo svedese ha disputato più partite in carriera in tutte le competizioni. Superata l'Inter

Squadra Presenze PSG 180 Milan 118 Inter 117 Ajax 110 Juventus 92 Los Angeles Galaxy 58 Manchester United 53 Malmoe 47 Barcellona 46

Pioli: "Ibra ha fatto più del massimo, è un campione in tutto"

Serie A Le pagelle di Cagliari-Milan 0-2: Ibra domina 18/01/2021 A 22:08