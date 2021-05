Dopo due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio, il Milan non può commettere più passi falsi se vuole davvero lottare per il 4° posto ed è attesa da una partita delicatissima contro il Benevento dell’ex Filippo Inzaghi (qui la DIRETTA SCRITTA ), alla disperata ricerca di punti salvezza dopo essere stato agganciato al 3° ultimo posto dal Cagliari di Semplici. Queste le formazioni ufficiali scelte dai tecnici per questo terzo anticipo del sabato della 34a giornata di Serie A.