Stefano Pioli presenta la sfida contro il Novanta minuti per prendersi la Champions League e tornare dove il Milan è di casa.presenta la sfida contro il Cagliari (fischio d'inizio ore 20.45) consapevole del rischio della partita e della necessità di restare sul pezzo per un appuntamento che potrebbe risultare decisivo.

E' stata una settimana di grande motivazione. La partita di domani potrebbe chiudere una settimana eccezionale dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Abbiamo avuto un buon equilibrio e dobbiamo mettere in campo queste caratteristiche anche nella partita di domani sera. La casa del Milan è l'Europa e la storia del club lo testimonia. Il fatto che il Milan manchi da molto tempo fa salire le aspettative. Siamo in un top club e sappiamo di aver preparato bene questa partita. Dovremo essere molto bravi mentalmente. Le partite non sono semplici. Siamo preparati a combattere contro un avversario fisico e forte. Abbiamo lavorato tanto curando i particolari”.

"Mi sono sempre sentito l’uomo giusto nella squadra giusta"

Mi sono sentito sempre al posto giusto, mi sono sentito sostenuto e stimato in un posto dove tutto lavorano per il bene del club, dove c'è senso di appartenenza e serietà, e sono le mie caratteristiche e i miei valori. Rivincita personale? Tutte le nostre soddisfazioni e aspettative non sono ancora raggiunte. Concentriamoci sui nostri obbiettivi e poi avremo tempo per tirare le somme. Per ora il bilancio è ancora parziale. Potrebbe essere domani o domenica prossima ma ora dovremo avere grande concentrazione e determinazione”.

"Ko Ibrahimovic nota stonata ma tornerà al 100%"

Il referto è buono: terapia conservativa che gli permetterà di tornare al 100% nella prossima stagione. Ci spiace che non potrà essere in campo per queste ultime due partite, ma non farà mancare il suo apporto”.

Zlatan Ibrahimovic salterà il finale di stagione e anche l'Europeo Credit Foto Getty Images

"Del Cagliari temo tutto, cori curva? Meglio di niente..."

“Il Cagliari farà una prestazione attenta, determinata. Potremo fare fatica a trovare gli spazi, visto che le motivazioni le avremo entrambi. Dovremo creare di più rispetto a loro e provare a subire di meno. Dovremo entrare in campo con queste motivazioni. I cori registrati dei tifosi? Come si dice in questi casi: piuttosto che niente, meglio piuttosto. Giochiamo nella nostra culla, nella nostra casa e vogliamo portare la massima energia possibile. La partita sarà importante, l'avversario si gioca tanto. Prendiamo tutto quello che possiamo”.

Pioli: "Milan più forte di tutti tranne che dell'Inter"

