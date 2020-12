Il tribunale del Lavoro ha condannato il Milan a versare poco più di 5 milioni di euro (5,375 per la precisione) a Zvonimir Boban come forma di risarcimento. L'ex dirigente croato era stato licenziato per giusta causa e con effetto immediato dal club rossonero lo scorso marzo a seguito di profondi dissidi con l'amministratore delegato Ivan Gazidis e con la proprietà. Dissidi che erano sfociati nella celebre intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale Boban esprimeva il proprio disappunto per non essere stato consultato in merito ad alcune decisioni chiave dal punto di vista tecnico: in particolare, all'epoca, il Milan sembrava orientato ad affidare la panchina a Ralf Rangnick al posto di Stefano Pioli, salvo poi cambiare idea dopo l'ottima sequenza di risultati positivi di Ibrahimovic e compagni.