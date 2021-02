Il Milan deve rispondere all'Inter: dopo il successo per 2-0 dei nerazzurri a Firenze nell'anticipo di venerdì, i rossoneri di Pioli sono obbligati a centrare il successo contro il Crotone se vogliono tornare da soli al comando della classifica. I calabresi, allenati dall'ex milanista Giovanni Stroppa, si presentano alla sfida in un momento delicato dopo le due sconfitte di fila rimediate contro Fiorentina e Genoa. Si tratta della terza volta che le due squadre si affrontano al Meazza in Serie A e nei due precedenti ha sempre vinto il Milan: 2-1 in rimonta nella stagione 2016-17 e 1-0 nel 2017-18.