Milan, Curva Sud a Milanello: zero distanze e poche mascherine

Serie A - La Curva Sud del Milan si è recata a Milanello per sostenere la squadra prima della partenza per Torino, in vista della sfida con la Juventus. Come già visto in piazza del Duomo con i tifosi dell'Inter, però, non viene rispettato il distanziamento sociale e non tutti indossano la mascherina.

