Daniele Bonera, ex difensore del Milan che attualmente ricopre l'incarico di collaboratore tecnico del club rossonero nello staff di Stefano Pioli, è risultato positivo al Covid-19 come evidenziato da un tampone effettuato nella giornata di lunedì. Bonera, che in questo momento si trova in isolamento presso la propria abitazione come previsto dalla procedura sanitaria, è in buone condizioni di salute.Oltre a Bonera, in questo momento, il Milan deve fare i conti con altri due positivi: Matteo Gabbia e Leo Duarte.