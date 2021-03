Brutte notizia in casa Milan alla vigilia del tour de force di marzo tra campionato e Europa League. Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, usciti per infortunio durante il match vinto dai rossoneri contro la Roma, hanno riportato rispettivamente una lesione del muscolo lungo adduttore sinistro e un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Lo svedese sarà rivalutato con esame strumentale fra una decina di giorni e salterà sicuramente il turno infrasettimanale contro l'Udinese, la trasferta a Verona contro l'Hellas e l'andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester United ad Old Trafford. Il turco, invece, verrà rivalutato secondo evoluzione clinica, ma salterà sicuramente l'impegno casalingo contro i friulani e, forse, la sfida contro gli scaligeri. Nessun problema, infine, per Ante Rebic. Il match winner dell'Olimpico aveva chiesto il cambio per un problema all'anca, ma gli esami odierni hanno dato esito negativo.