Leo Duarte, difensore centrale brasiliano del Milan, è risultato positivo al Covid-19. Lo comunica la società rossonera in una breve nota nella quale precisa che il giocatore è stato posto in quarantena a domicilio come previsto dalla procedura. Approdato nell'estate 2019 al Milan, che l'aveva acquistato dal Flamengo, Duarte non ha mai trovato molto spazio anche a causa di un infortunio al calcagno che lo aveva costretto a un lungo stop. Quest'anno era rientrato nelle rotazioni di Stefano Pioli a causa dell'emergenza nel reparto difensivo e lunedì contro il Bologna era entrato in campo nei minuti finali per sostituire l'acciaccato Kjaer.