I veri proprietari del Milan? Tutti parlano di Elliott, ma in realtà a detenere la maggioranza del club rossonero sarebbero due consiglieri di amministrazione, nello specifico Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione ovvero i cosiddetti registi dell'operazione che si è conclusa con l'ingresso in società del fondo. Lo rivela un'inchiesta di Report, la trasmissione di RaiTre condotta da Sigfrido Ranucci, che torna quindi a occuparsi del calcio italiano. Il servizio integrale sul Milan andrà in onda durante la puntata in programma lunedì prossimo 16 novembre alle 21.20.