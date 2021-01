"Al Milan hanno giocato tanti grandi difensori come Paolo, Nesta e Baresi. Voglio fare parte della storia di questo club, fin da subito ho respirato la tradizione". Sono parole d'amore quelle che Fikayo Tomori ha riservato al Milan nel giorno della sua presentazione. Il 23enne ex Chelsea ha già fatto l'esordio in rossonero, nella sconfitta per 2-1 contro l'Inter in Coppa Italia