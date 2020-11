Un'atra prova di forza del Milan di Stefano Pioli, che a San Siro vince in scioltezza contro la Fiorentina di Prandelli. 2-0 il punteggio finale, grazie alle reti di Romagnoli e Kessie (su rigore) nel primo tempo. Una supremazia netta quella dei rossoneri che, anche senza Ibrahimovic, hanno annichilito la squadra toscana, imponendo da subito una evidente superioritá e gestendo poi senza patemi il doppio vantaggio. Un dominio di una squadra organizzata, ben messa in campo, che sale a 23 punti nelle prime nove giornate (risultato mai ottenuto nella storia del club nell'era dei tre punti a vittoria) e che ottiene il risultato utile numero 21 in campionato nel post lockdown. Tanti problemi, al contrario, per la Viola, squadra che avrebbe anche elementi qualititativi, ma che sembra perennemente sciolta, slegata, poco convinta e organizzata. Milan sempre piú in vetta, Fiorentina sempre piú in basso, i volti opposti della stessa partita.