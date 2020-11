Milan-Fiorentina, match della nona giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena a San Siro, si è concluso col punteggio di 2-0 a favore dei rossoneri che si sono imposti grazie ai gol di Romagnoli al 17' e di Kessie al 28' (su rigore) . Lo stesso Kessie al 40' si è fatto parare da Dragowski il possibile rigore del 3-0. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le loro valutazioni espresse ai microfoni di DAZN.

"La videochiamata di Pioli a fine partita? Ha fatto i complimenti alla squadra, era una gara importantissima. È contento. Abbiamo iniziato forte, la Fiorentina è una squadra che va aggredita. Non abbiamo titolari, c'è una rosa ampia e chi va in campo dimostra di poter giocare. Tonali? Per me non è un problema con chi gioco, ho dato il 150% sul campo ed è quello che faccio in ogni partita. Infine una battuta sui rigori, il primo segnato e il secondo parato da Dragowski: "Con i rigori è così, si fa gol e si sbaglia. Ma il prossimo lo tiro ancora io".