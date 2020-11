Milan-Fiorentina, match valido per la nona giornata di Serie A in programma domenica 29 novembre a San Siro con calcio d'inizio alle ore 15, è una partita cruciale per entrambe le squadre. I rossoneri di Stefano Pioli (ancora assente per Covid, al suo posto in panchina c'è Daniele Bonera come era già successo a Napoli e in Europa League a Lille) hanno l'opportunità di tentare la fuga in testa alla classifica: in caso di successo si porterebbero momentaneamente a +5 sulla coppia di immediati inseguitrici formata da Inter e Sassuolo, in attesa di conoscere il risultato della Roma impegnata nel posticipo serale sul campo del Napoli. La Fiorentina di Cesare Prandelli, invece, è chiamata a reagire dopo la sconfitta di sette giorni fa al Franchi contro il Benevento (0-1 firmato Improta).