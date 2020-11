Napoli-Roma, match valido per la nona giornata di Serie A in programma domenica 29 novembre al San Paolo con calcio d'inizio alle ore 20:45, è una partita cruciale per entrambe le squadre. Il Napoli con una vittoria può agguantare la Juventus in classifica, di contro la Roma di Fonseca con 3 punti può superare Inter e Sassuolo, volare al secondo posto in solitaria e andare a -3 dal Milan capolista della Serie A (vincitore oggi con la Fiorentina). Qui sotto le scelte di formazione ufficiale da parte di Gattuso e Fonseca.