, match valido per la 31ª giornata di Serie A in programma alle 12:30 a San Siro, mette in palio punti pesantissimi in chiave Champions : i rossoblù di Ballardini sono vicini alla salvezza, ma sono reduci dal k.o. per 3-1 subito dalla Juventus allo Stadium, i rossoneri di Pioli sono secondi ormai lontanissimi dall'Inter (a -11) e non possono permettersi frenate. Arbitra l'incontro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. All'andata a Marassi il match si concluse 2-2 con il Milan che rimontò all'83' grazie al sigillo di Kalulu . Il francese è titolare sull'out di destra. Ibrahimovic, invece, sconta la squalifica per le vicende di Parma-Milan.