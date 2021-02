Ibra mangia tutto. Il cannibale svedese è sempre voglioso di sfide, e nella fase finale di questa stagione 2020-21 ne stanno arrivando parecchie per il suo Milan. La squadra di Pioli è in lotta su due fronti (scudetto ed Europa League), ma l'ex Ajax guarda già anche verso l'estate.

Il primo obiettivo non può che essere lo scudetto. Dopo 21 giornate del nostro campionato, i rossoneri viaggiano al primo posto con uno schema piuttosto interessante. 15-4-2, come numero di vittorie, pareggi e sconfitte: a +2 sull'Inter di Antonio Conte e a +7 sulla Juve di Andrea Pirlo (che ha una partita in meno). Ma lo svedese ha un’altra voglia da saziare: diventare capocannoniere della Serie A a 40 anni. I suoi dati sono spaventosi: 11 partite e 14 gol, con Cristiano Ronaldo che ha solo due reti di vantaggio (16 gol in 17 presenze).