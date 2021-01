Dopo il capitombolo interno contro l'Atalanta e, soprattutto, dopo il k.o. nel derby, il Milan non sbaglia contro il Bologna . Un successo di rigore : nel primo tempo sblocca Rebic, che ribadisce in porta la respinta di Skorupski sull' esecuzione non perfetta dagli 11 metri di Ibrahimovic . Nella ripresa raddoppia Kessie sempre dal dischetto. Proprio sulla "questione rigori" è intervenuto il centrocampista ivoriano nel post-partita:

"Il calcio di rigore è più importante per l'attaccante, se segna si sente meglio. In occasione del secondo, Ibra mi ha lasciato la palla e l'ho calciato".

L'importanza del gigante di Malmo nel Milan è un fatto indiscutibile e i tanti gol segnati anche in questa stagione (14 in 16 partite) ne sono una conferma. Il tiro dal dischetto, però, merita un discorso a parte. Guardando le statistiche dal dischetto dello svedese non arrivano segnali incoraggianti: dal suo ritorno in rossonero ha segnato 5 penalty e ne ha sbagliati altrettanti. Concentrandoci su questa stagione, invece, ne ha segnati tre su sette (il 42,9%), mentre Kessie sei su sette (l'85,7%).