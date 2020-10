Calcio

Milan, Ibrahimovic atterra Maldini Jr. in allenamento: che risate!

Divertente siparietto in allenamento in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic punta Daniel Maldini e non lo molla finché non gli ruba lo scalpo. Sui social il giovane attaccante rassicurerà tutti: "Sono ancora vivo"

00:00:18, 3853 Visualizzazioni, 2 ore fa