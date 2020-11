Non passa giorno senza che Zlatan Ibrahimovic faccia parlare di sé: per le prodezze in campo (vedi la doppietta contro il Napoli al San Paolo), per l'infortunio che lo terrà fermo per almeno 15 giorni, ma non solo. L'attaccante svedese è diventato anche protagonista di un'aperta polemica con la EA Sports, la casa di videogiochi statunitense branca della Electronic Arts che ogni anni produce i celebri videogame Fifa (l'ultimo in ordine di tempo è il 21: "Chi ha autorizzato FIFA EA Sports a usare il mio nome e la mia faccia?", scrive Ibrahimovic su Twitter. "FIFPro? Non sono a conoscenza di essere un membro di Fifpro e se lo sono tutto questo è avvenuto con una strana manovra. Qualcuno sta traendo profitto dal mio nome e dal mio volto, è arrivato il momento di indagare".