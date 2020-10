Zlatan Ibrahimovic ci sta regalando un grande privilegio: quello dello stupore. Non è una cosa scontata, soprattutto per un giocatore che sembrava aver intrapreso il viale del tramonto con quella scelta di approdare in MLS, come i vecchi leoni a fine carriera. È tornato probabilmente nel campionato che racchiude al meglio la sua evoluzione di giocatore e di uomo: con la Juventus si intravedeva il talento smisurato dietro le movenze da acerbo funambolo, con l’Inter ha vinto i primi trofei e indossato i panni del leader e poi il Milan dove è arrivato nel pieno della maturazione come modo di giocare e a livello caratteriale.

Bundesliga Lewandowski tripletta! Bayern-Eintracht 5-0, i gol IERI A 11:58

L’antipasto l’avevamo avuto nella scorsa stagione, adesso è lui che sta dimostrando in maniera definitiva che le portate sono ancora molte per un campione che ha decisamente fame di successi e trofei. La doppietta contro la Roma, la terza consecutiva nelle prime tre giornate disputate da Ibra, ha stracciato ogni tipo di record collegato alla carriera dello svedese... e non solo.

DOPPIETTE CHE PASSIONE

Con 3 doppiette nelle prime 3 gare di campionato, dicevamo, ha realizzato un filotto mai capitato in carriera: in 22 stagioni non era mai riuscito a partire così forte, davvero sorprendente se si prende la carta d’identità di Zlatan tra le mani.

Questo particolare achievement è un primato che l’attaccante del Milan non può condividere con nessuno in Serie A. Come riporta OPTA infatti, mai nessun giocatore in Serie A (nell’era dei tre punti) aveva realizzato tre marcature multiple in ciascuna delle sue prime tre partite stagionali.

È SEMPRE DERBY

Dopo aver già regalato un bel dispiacere alla sua ex squadra con la doppietta nel derby, Ibrahimovic tocca un altro traguardo legato all’Inter. Con 6 gare in meno (82) il 39enne eguaglia il numero di gol segnati nel suo periodo all’Inter, ovvero dal 2006 al 2009: cinquantasette reti.

MEGLIO SOLO LEWANDOWSKI

A questa velocità, nei top 5 campionati europei, viaggia solo Robert Lewandowski. Il bomber del Bayern Moncaco ha realizzato 10 gol in 5 match in Bundesliga: stessa media-gol di Ibra (2 a partita) ma se relazionata ai minuti giocati il polacco è avanti con 1 gol ogni 37’, mentre il milanista ne ha segnato uno ogni 45’. Insomma, due alieni.

Buon Compleanno Zlatan Ibrahimovic: le 11 frasi celebri dello svedese

Europa League Le pagelle di Celtic-Milan 1-3: Kjaer leader 22/10/2020 A 21:15