Altra serata da star, nel bene e nel male, per Zlatan Ibrahimovic contro il Verona. Nonostante il calcio di rigore sbagliato sul 2-1 per gli ospiti, lo svedese con il gol di questa sera ha segnato in 7 partite consecutive di Serie A, mai nessun rossonero ci era mai riuscito prima. Zlatan ha battuto il precedente record di Shevchenko e di se stesso nel 2012 (6). Queste sono le dichiarazioni del numero 11 a Sky Sport: