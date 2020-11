" La pressione me la prendo io e mi piace, loro (i compagni più giovani, ndr) non devono sentire questa cosa. Ci penso io, loro devono solo lavorare e crederci. I momenti difficili arrivano per tutti, fa parte delle stagioni. L'importante è lavorare e pensare positivo. Spero che i tifosi possano tornare presto per vedere questo Milan, noi giochiamo per loro e spero possano fare presto questa avventura con n oi”.

Poi, ai microfoni di Sky, Ibrahimovic si concede una battuta: "Ringrazio i compagni che mi facilitano il lavoro, mi aiutano tanto. Ho 39 anni ma non ci sto pensando. È un numero, per me è tutto su come ti alleni e come giochi. Quando sono arrivato il Milan voleva un contratto più lungo, ma per essere onesto con me stesso ho chiesto di firmare solo per 6 mesi. Nessuno doveva essere insoddisfatto. A fine campionato vediamo come sto, non voglio bloccare il Milan in una situazione non positiva. Un anno alla volta, ma se continuo così dico a Paolo (Maldini, ndr) 'se non mi firmi un altro anno non gioco più".