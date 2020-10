Calcio

Milan, il derby di Ibrahimovic: l’uomo giusto per spezzare l’incantesimo

Quattro anni dall'ultima vittoria, dieci dall'ultima in casa. In quel giorno la decise lui: Zlatan Ibrahimovic, l'uomo giusto per riportare al successo il Milan in casa dell'Inter

