Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli a quattro giorni dalla ripresa del campionato, che vedrà il Milan affrontare a San Siro la Sampdoria (fischio d'inizio ore 12:30). Secondo Sport Expressen Zlatan Ibrahimovic ha dovuto interrompere l'allenamento odierno con la Svezia dopo soli 15 minuti, lasciando il terreno di gioco insieme al medico sociale della Nazionale del ct Andersson. Non si sanno ancora le ragioni di questo stop, se semplicemente precauzionale oppure dettato da un reale problema fisico, se ne saprà di più nelle prossime ore di sicuro è da escludere un utilizzo nella sfida contro l'Estonia, amichevole in programma mercoledì sera, e dove il selezionatore svedese ha già preannunciato che stravolgerà completamente la formazione dando spazio a chi aveva avuto meno minuti nelle prime due partite.

L’ufficio stampa della Svezia getta acqua sul fuoco: "Stop previsto, nessun caso"

A fare chiarezza dopo le indiscrezioni e ridimensionare l’entità di questo comportamento anomalo è stato l’addetto stampa della Nazionale svedese che a Sport Expressen ha puntualizzato come fosse previsto già in anticipo che Ibrahimovic svolgesse solamente una brevissima parte dell’allenamento coi compagni e poi si dedicasse a un lavoro personalizzato personalizzato. Insomma il Milan può tirare un buon sospiro di sollievo e godersi il ritorno di un Ibrahimovic che, a questo punto, potrebbe anche fare ritorno in Italia prima del previsto visto che il suo impiego contro l’Estonia è tutto da decifrare.

Ibrahimovic: "So ancora fare quelle cose da ninja, anche a 39 anni"

