Un Milan mai cosi baby (età media di 23 anni e 263 giorni) festeggia il secondo successo consecutivo in campionato e il 17esimo risultato utile in gara ufficiale con Pioli nel post lockdown. Vittoria netta per il Diavolo che sbanca lo Scida con due gol per tempo , in una serata di giubilo però a tenere in apprensione il tecnico rossonero ci sono le condizioni di Ante Rebic uscito al 57’ per un infortunio al gomito, rimediato dopo uno scontro con Golemic.

L’attaccante croato, che nel primo tempo, si è guadagnato il rigore trasformato da Kessié: è caduto malamente a terra e non appena si è rialzato con una smorfia dolorante si è diretto a bordo campo per imboccare il tunnel degli spogliatoi e lasciando il campo molto dolorante. Lo staff medico milanista ha subito ridotto la lussazione al gomito sinistro ed ha portato il giocatore all’ospedale dove in queste ore sarà sottoposto ad una lastra e ad altri esami approfondita. Già out per la sfida di giovedì contro il Rio Ave, per l'ultima giornata di una squalifica da scontare in Europa League, Pioli si augura di recuperarlo per la sfida di domenica sera contro lo Spezia.