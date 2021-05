Il peggio sembra scongiurato, ma quasi certamente Zlatan Ibrahimovic sarà costretto a saltare le prossime due sfide di campionato contro Torino (mercoledì) e Cagliari (domenica). Lo riferisce Sky Sport che fa il punto della situazione sull'infortunio del 39enne attaccante svedese del Milan, costretto a lasciare il campo a metà ripresa del match vinto 3-0 dalla squadra di Pioli contro la Juventus domenica sera all'Allianz Stadium.

Martedì la risonanza magnetica

Ibrahimovic, che si era accasciato al suolo dopo un contrasto aereo, avrebbe ancora il ginocchio gonfio: proprio per questo motivo, come precisa Sky, la risonanza magnetica è stata posticipata a martedì e solo dopo questo accertamento sarà possibile conoscere la reale entità dell'infortunio di Ibra. Il Milan conta di riavere a disposizione lo svedese in occasione della sfida contro l'Atalanta valida per l'ultima giornata.

